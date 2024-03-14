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В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма

14 марта 2024, 21:55
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Калужской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма в отношении 17-летнего подростка, который публиковал одобрительные посты о нацизме в социальных сетях, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на местное Следственное управление СК России.
По данным издания, парень также положительно высказывал по отношению к преступлениям, признанным приговором Международным военным трибуналом.

Посты подозреваемого были доступны для просмотра всем пользователям. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступление. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.


Ранее 49-летний Михаил Ю., ведущий специалист Федерального архивного агентства, осквернил фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в Парке имени 70-летия Победы.

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#россия
#преступление
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#ук
#сотрудники
#рф
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Раскрыта тайна беременности обезьяны, жившей в одиночном вольере
Сотрудники японского зоопарка раскрыли тайну беременности одинокой обезьяны
14 марта 2024, 21:50

Фото: istock / Dmytro Buianskyi

Сотрудники зоологического сада в японской префектуре Нагасаки смогли раскрыть тайну беременности одинокой обезьяны, живущей в изолированном вольере без самцов. Историю рассказывает Daily Star.
В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Сотрудники зоопарка удивилась, ведь животное находилось в одиночном вольере и не имело контактов с самцами. Установить причину беременности и второго родителя примата удалось с помощью ДНК-теста. Однако это получилось сделать только спустя два года, ведь мамочка не пускала никого долго время к малышу.

Оказалось, что отец «ребенка» - 34-летний гиббон по кличке Ито, обитавший в соседнем с Момо вольере. Работники зоопарка пришли к выводу, что Ито и Момо смогли совокупиться через крошечное отверстие между клетками.

Ранее стало известно, что 14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#работники
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В Дагестане завели дело против трех чиновников из-за махинаций
Против трех сотрудников мэрии Избербаша возбудили дело из-за махинаций с землей
14 марта 2024, 21:32

Фото: iStock/YakobchukOlena

В отношении трех сотрудников мэрии города Избербаш в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновники подозреваются в превышении своих полномочий.

Согласно информации, полученной в ходе прокурорской проверки, в отношении трех сотрудников администрации города возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, два руководителя коммерческой фирмы также подверглись уголовному преследованию по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в результате незаконных действий городских чиновников в 2020 году коммерческая организация смогла приобрести земельный участок площадью 312 квадратных метров за 4 миллиона рублей. Позднее этот участок был передан другим лицам по договору купли-продажи. В результате организация получила разрешение на строительство объекта на этой земле.

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#рф
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Турцию захватили акции протеста из-за жестокого убийства кота
14 марта 2024, 21:20

Фото: istock / Tanchic

После жестокого убийства кота по имени Эрос в Турции прошли массовые протесты, а виновник этого убийства получил рекордный срок, сообщает Telegram-канал Baza. В дело даже вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам инцидент произошел 1 января в многоэтажном доме, когда мужчина жестоко избил кота до смерти возле лифта. Благодаря записям с камер удалось выявить личность преступника. Им оказался местный житель Ибрагим Келоглан.

Новость о жестоком убийстве кота быстро распространилась через СМИ. Подозреваемого быстро задержали. Первоначально суд объявил его виновным и приговорил к 1,5 года тюремного заключения, но вскоре Келоглан был выпущен на свободу за хорошее поведение, поскольку срок заменили на условный.

Однако после этого соседи Келоглана вышли на улицы в знак протеста, к ним присоединились граждане и защитники животных. В результате общественного давления дело Келоглана было пересмотрено, и мужчину вновь приговорили, но уже к 2,5 годам реального заключения, что стало рекордным наказанием за убийство животного в стране.

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Более чем на 80% выросли цены на петербургские новостройки
14 марта 2024, 21:15

Фото: istockphoto.com/goncharovaia

По данным агентства недвижимости цены на новостройки в Санкт-Петербурге за четыре года выросли на 82,3%.
За год такая недвижимость в городе подорожала в среднем на 6,3%.

Генеральный директор другого агентства недвижимости Мария Тарасова отметила, что сейчас в городе выставлены более 36,2 тысячи квартир, не считая апартаменты. Она добавила, что самый дорогой объект, который должен быть сдан в этом году, продаётся за 261 млн рублей.

«Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 294 квадратных метров в Петроградском районе», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Тарасова.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#бюджет
#недвижимость
#цена
#санкт-петербург
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В Петербург прибыли иностранные наблюдатели к выборам
14 марта 2024, 21:03

Фото: istockphoto.com/nemchinowa

В Санкт-Петербург прибыли 20 иностранных наблюдателей и экспертов к выборам президента России.
Иностранные делегаты прибыли из Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР.

Менеджер проектов НПО «Демократия за устойчивый мир» Зейнаб Кавсарани заявила, что задачей прибывших является наблюдение за реализацией избирательного процесса в России.

«Мы приехали, чтобы, во-первых, наблюдать за избирательным процессом, во-вторых, обеспечить демократию и, в-третьих, понять, как эта система работает в России, чтобы иметь возможность улучшить нашу систему онлайн-наблюдения за выборами», – приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.

Отмечается, что наблюдатели посетят порядка 10 избирательных участков с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими.

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#выборы
#наблюдатели
#рф
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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине
14 марта 2024, 20:41

Фото: Администрация Краснояружского района

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Он погиб в результате взрыва автомобиля на мине в этом районе.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице после взрыва, который произошел в среду в Краснояружском районе. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий. Пострадавшими также оказались глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.

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#губернатор
#автомобиль
#водитель
#Вячеслав Гладков
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Военкор заявил, что ВС России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в зоне СВО
Военкор Котенок: бойцы России перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Белогоровке
14 марта 2024, 20:08

Фото: istock / vadimrysev

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, российские военные продвигаются в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Он отметил, что в результате этой операции российской армии удалось перекрыть «дорогу жизни» украинских военных.

Котенок также сообщил, что российские военные активно используют FPV-дроны в этом районе, что негативно сказывается на боевом духе украинских войск и приводит к потерям среди них. Он не исключил, что в ближайшее время украинские военные могут быть вынуждены отступить к позициям на западе от этого населенного пункта.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин сообщил о активных наступательных действиях российских военных на Донецком и Артемовском направлениях. Он отметил, что на Донецком направлении продолжается наступление к Георгиевке, несмотря на применение противника большого количества дронов-камикадзе.

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#всу
#дроны
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В Центре общественного наблюдения за выборами президента прошел первый брифинг
14 марта 2024, 19:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр начал работу в подмосковном Одинцове с целью обеспечения открытости и легитимности голосования на выборах во всех городских округах региона, сообщают в Мособлизбиркоме.
На предстоящих президентских выборах в Подмосковье смогут проголосовать свыше 6 млн человек, для которых будут работать более 3,9 тыс. избирательных участков.

Все УИКи оснастят камерами видеонаблюдения, трансляции с которых будут в режиме реального времени направляться в Центр общественного наблюдения за выборами. Таким образом, любые нарушения в процессе осуществления жителями их гражданского волеизъявления будут отслеживаться и пресекаться.

Помимо этих мер, обеспечивать открытость и легитимность процесса голосования будут и общественные наблюдатели на участках. В Московской области их будет насчитываться порядка 12 тысяч.

Среди наблюдателей также будут присутствовать представители пятнадцати зарубежных стран в количестве 150 человек.

«На протяжении нескольких месяцев Общественная палата Московской области готовила наблюдателей, которые с завтрашнего дня зайдут на избирательные участки. Они будут на каждом из 3928 УИКов на протяжении всех трех дней голосования. Все они — квалифицированные, подготовленные и верифицированные», — сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Как рассказали в Мособлизбиркоме, все территории, прилегающие к участковым и территориальным избирательным комиссиям, будут находиться под наблюдением системы «Безопасный регион». К ней подключены свыше 119 тыс. видеокамер.

Председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области, кинорежиссер Егор Кончаловский отметил, что каждые выборы — это очень важное событие в жизни региона и страны.

«В этот исторический момент, в силу всего того, что происходит с нашей страной, с миром, наше общество стало гораздо более консолидировано, чувствуется национальное единение. Каждые выборы становятся все более и более важным событием и в жизни региона, и в жизни страны. Хорошо, что они проходят в течение трех дней, потому что жизнь сейчас бешеная, страшный ритм, и когда у тебя есть выбор между тремя датами, на мой взгляд, это очень важно», — поделился Кончаловский.

На брифинге рассказали, что более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Кроме того, более 250 тыс. жителей Московской области выбрали для себя удобный избирательный участок посредством механизма «Мобильный избиратель».

«Московская область всегда была лидером в части электоральной цифровизации и взаимодействия через различные электронные сервисы. Мы проверили дистанционное электронное голосование на себе, в том числе на предыдущих выборах. Там очень понятный интерфейс — буквально 4 шага, чтобы проголосовать и получить номер своего личного сертификата. Но в целях безопасности лучше голосовать через Яндекс Браузер последней модификации. В Центре будет выделено два технических места для постоянного наблюдения в режиме ДЭГ», — рассказала председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.
Организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда, а также находящиеся в исправительных центрах.

В Центре общественного наблюдения сообщили, что брифинги будут проводиться регулярно. На них будут сообщать о важных новостях, касающихся выборов в Подмосковье, общественного наблюдения, мониторинга и общественного контроля.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Для участия в процессе голосования обязательно нужно взять с собой на избирательный участок паспорт.

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#выборы
#наше подмосковье
#голосование
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Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей
14 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей, об этом в эфире «Радио России – Астрахань» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.
Он также рассказал, что в ближайшее время будут начаты раскопки.

Соловьев также сообщил, что тоннели расположены на глубине 12 метров. Самый большой тоннель совпадает с размерами станции в метрополитене.

Прежде сообщалось о начале раскопок в городском округе Пущино. Специалистам удалось обнаружить материалы, которые были использованы при строительстве церкви. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#исследование
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