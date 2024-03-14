В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
В Калужской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма в отношении 17-летнего подростка, который публиковал одобрительные посты о нацизме в социальных сетях, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на местное Следственное управление СК России.
По данным издания, парень также положительно высказывал по отношению к преступлениям, признанным приговором Международным военным трибуналом.
Посты подозреваемого были доступны для просмотра всем пользователям. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступление. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.
Ранее 49-летний Михаил Ю., ведущий специалист Федерального архивного агентства, осквернил фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в Парке имени 70-летия Победы.
Читайте также:
Россия сделает всё для искоренения нацизма, заявил Путин
Американский гражданин отправлен за решетку в Петербурге за реабилитацию нацизма
СК: Жителя Астрахани заключили под стражу за реабилитацию нацизма
Посты подозреваемого были доступны для просмотра всем пользователям. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступление. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.
Читайте также:
Россия сделает всё для искоренения нацизма, заявил Путин
Американский гражданин отправлен за решетку в Петербурге за реабилитацию нацизма
СК: Жителя Астрахани заключили под стражу за реабилитацию нацизма
Артем Кузьмин