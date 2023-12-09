Американский гражданин отправлен за решетку в Петербурге за реабилитацию нацизма

Фото: istockphoto/Elena Titova
Житель Северной столицы Юрий Малев, которому 60 лет, имеет двойное гражданство — США и России. Проживает постоянно на исторической родине, за оскорбление которой ему и придётся теперь отвечать.
Уже в нынешнем году Малев сделал и вовсе неприличную фотографию, также с лентой. Кроме атрибутаПобеды , на снимке был изображён голый мужчина, а в подписи объяснялось, как и где именно следует носить этот символ воинской доблести. Полицейские вышли на пожилого шутника с помощью планового мониторинга социальных сетей. Пока Смольнинский районный суд отправил русского американца под арест до 7 февраля. Расследование уголовного дела продолжается.
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Александр Бойцов