В Карелии арестовали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы»*

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Мужчину из Петрозаводска подозревают в причастности к деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.
По данным правоохранительных органов, 30-летний житель с 2021 по 2024 год предположительно возглавлял местную ячейку этой организации. Ему предъявляется обвинение в привлечении новых членов, организации собраний и проведении обсуждений идеологии, а также изучении запрещенной литературы.
Главу местной ячейки задержали, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый отказался признать свою вину и не сотрудничает с следствием.
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*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
Артем Кузьмин