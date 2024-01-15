ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
В Мариуполе нашли документы, свидетельствующие, что организация «Свидетели Иеговы»* причастна к финансированию ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — рассказали журналистам в ведомстве.
Там отметили, что место, где хранились документы, удалось выявить в ходе совместных мероприятий ФСБ, Росгвардии и органов военной контрразведки.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Диана Аванесян