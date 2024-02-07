В ЕАО провели массовые задержания последователей «Свидетелей Иеговы»*

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Массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»* прошли в ЕАО, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, правоохранители в Еврейской автономной области инициировали после возбуждения уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Несмотря на запрет деятельности «Свидетелей Иеговы»*, сектанты всё же продолжили вербовать новых последователей.
В частности, адепты пропагандируют отказ от переливания крови, даже если без процедуры над человеком нависает угроза смерти. Именно такой документ был найден при обысках в квартире сектанта.
Силовики также обнаружили массу запрещённой литературы и листовок.
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*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
В частности, адепты пропагандируют отказ от переливания крови, даже если без процедуры над человеком нависает угроза смерти. Именно такой документ был найден при обысках в квартире сектанта.
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*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
Евгения Парфентьева