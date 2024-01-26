В Кашире изготавливают ампульницы для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ампульницы для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, изготавливают участники волонтёрского проекта «Помощь нашим ребятам Кашира-Ступино», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы формируем ампульницы двух размеров: побольше — для медиков, поменьше — для бойцов. В маленькой ампульнице находится базовый набор медикаментов, позволяющий ребятам в полевых условиях сделать инъекцию самостоятельно», — рассказала руководитель проекта Татьяна Савина.От холода и ударов ампульницу защищает вспененный полиэтилен. Этот материал передала волонтёрам компания «Тепофол».
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