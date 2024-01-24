Катя Лель передала в истринский клуб свадебный наряд на маскировочные сети

Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев
Певица Катя Лель отдала собственное свадебное платье и фату на маскировочные сети. Об этом сообщила глава Истры Татьяна Витушева.
«Знаменитая певица узнала о проекте городского округа Истра «Волонтёры Победы». Люди серебряного возраста помогают военнослужащим на СВО. Они плетут сети, вяжут тёплые вещи, изготавливают окопные свечи и собирают посылки с сухофруктами», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По её словам, певица приняла решение внести свой вклад в создание маскировочный сетей. Она передала в истринский клуб «Активное долголетие» свадебное платье и фату, из которых изготовят белые сети для маскировки.
Читайте также:
В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ
В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО
В РФ ликвидирован полковник-диверсант ГУР МО
Лора Луганская