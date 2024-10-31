В Кашире можно посетить занятия по астрономии в планетарии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В центре дополнительного образования Кашире уже много лет успешно работает планетарий, в котором взрослые и дети могут познакомиться с тайнами Вселенной, изучить движение небесных тел и космические явления. Планетарий был основан в 2003 году благодаря инициативе директора Каширского филиала Российского фонда культуры Галины Власенко, сообщает пресс-служба администрации.
На сегодняшний день планетарий посещают более тысячи человек в год. Для тех, кто интересуется астрономией и никогда раньше не посещал планетарии, здесь проводятся платные экскурсии. Семейные сеансы также очень популярны.
В центре дополнительного образования работает кружок «Юный астроном». В его работе используются различные инструменты: оптические приборы (призмы, спектрометры, линзы, телескопы), разнообразные карты и много познавательной литературы. Кроме того, проводятся интересные игры для детей.
Планетарий расположен по адресу: Советский проспект, дом 5.
Контактный телефон: 8 (496) 692-07-56. Возрастное ограничение: от 5 до 18 лет.
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В центре дополнительного образования работает кружок «Юный астроном». В его работе используются различные инструменты: оптические приборы (призмы, спектрометры, линзы, телескопы), разнообразные карты и много познавательной литературы. Кроме того, проводятся интересные игры для детей.
Планетарий расположен по адресу: Советский проспект, дом 5.
Контактный телефон: 8 (496) 692-07-56. Возрастное ограничение: от 5 до 18 лет.
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Дайана Хусинова