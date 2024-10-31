Спортсмены из Каширы приняли участие в турнире по панкратиону

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova
27 октября в Москве состоялся турнир по панкратиону «ПРОРЫВ 57.0», организованный Московской федерацией панкратиона. В мероприятии приняли участие каширские спортсмены, представляющие секцию ММА под руководством Александра Пеликанова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Спортсмены продемонстрировали отличные результаты:
1 место — Евгений Антонов, Руслан Лискин, Захар Суков, Степан Комков;
2 место — Денис Грудинин, Максим Емельянов, Семён Исаев, Данил Ковач, Антон Роор, Егор Хаяров, Никита Милютин, Виктор Самсонов.
В общей сложности они завоевали 12 медалей.
Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, в котором используются приёмы борьбы, удары ногами и руками, а также разрешены удары локтями и коленями.
Панкратион и ММА объединяют самые эффективные методы защиты и нападения, позволяя бойцам разных стилей соревноваться по общим правилам, чтобы определить сильнейшего.
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1 место — Евгений Антонов, Руслан Лискин, Захар Суков, Степан Комков;
2 место — Денис Грудинин, Максим Емельянов, Семён Исаев, Данил Ковач, Антон Роор, Егор Хаяров, Никита Милютин, Виктор Самсонов.
В общей сложности они завоевали 12 медалей.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, в котором используются приёмы борьбы, удары ногами и руками, а также разрешены удары локтями и коленями.
Панкратион и ММА объединяют самые эффективные методы защиты и нападения, позволяя бойцам разных стилей соревноваться по общим правилам, чтобы определить сильнейшего.
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Дайана Хусинова