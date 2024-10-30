Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Для учащихся 10 и 11 классов школ Кашира провели первый этап ежегодной Областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап был организован в дистанционном формате в форме индивидуального тестирования. Школьники выполняли тестовые задания по применению норм действующего законодательства России. 193 участника из старших классов отнеслись к выполнению заданий очень ответственно. Ждём результатов, желаем ребятам прохождения в следующий этап», – отметили в администрации.Там назвали целями олимпиады повышение правовой культуры старшеклассников как будущих избирателей, их гражданской активности и правосознания; формирование у них политической культуры и гражданской зрелости.
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