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В Кашире построили новую блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире в этом году в рамках региональной государственной программы теплоэнергетики была построена современная блочно-модульная котельная мощностью 2 МВт на улице Стрелецкая. 12 октября источник теплоснабжения был запущен и начал обеспечивать теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и один социальный объект, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, в округе планируется реализация долгосрочной программы модернизации теплоснабжающей системы. За период с 2024 по 2028 год будет проведено 30 мероприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

В 2025 году проведут масштабные работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству более 36 километров тепловых сетей.



Помимо этого, в следующем году в Кашире планируется построить ещё три современные блочно-модульные котельные.

«Ключевая цель проводимых мероприятий – значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надёжность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года», — сообщила начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Молодая.
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#экологическая капитальный ремонт
#кашира
#подмосковье
#теплоснабжение
#котельная
Поставил галочку: Эксперт рассказал, как мошенники получают данные россиян
Эксперт по безопасности Раевский: мошенники взламывают базы данных госслужб
31 октября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Ton Photograph

В Госдуме предложили оформлять согласие на обработку персональной информации отдельным документом. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.
Сейчас разрешение обрабатывать свои личные данные покупатели подтверждают галочкой, заполняя договоры и соглашения о покупке товаров, услуг или при оформлении доставки. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для рассылки рекламы и спама.

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» уточнил, что персональные данные — любые данные, привязаны к конкретному физическому лицу.
«Персональные данные сейчас — это новая нефть. Во многих организациях они требуется чтобы оформить заказ, заключить сделку. Здесь идет речь об информации, которую вы предоставляете организации и даете согласие на обработку», — сказал эксперт.

Он добавил, что договора следует тщательно читать и изучать, потому что, как правило, там есть несколько галочек, которые и отвечают за передачу личных данных.
«Все это надо тщательно смотреть и читать, потому что обычно там несколько галочек: отдельно для того, что необходимо, а отдельно то, что вы не заметили, но галочку поставили — это какие-то рекламные службы, маркетинговые агентства и так далее. Здесь на официальном и законном уровне могут передавать ваши данные за деньги в ключе каких-то партнерских отношений», — объяснил специалист.

По его словам, злоумышленники могут получить личные данные, если взломают все базу.
«Если мы говорим про злоумышленников, то они обычно охотятся за базами данных, взламывать миллион домашних компьютеров они не будут. Им проще взломать сотового оператора, государственную службу или сервис, и оттуда все это вытащить», — поделился Раевский.

Он подчеркнул, что новый законопроект о персональных данных научит людей более ответственно относиться к этому вопросу и не ставить галочки, не прочитав всего до конца.

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#паспорт
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В лесных массивах Клина провели рекордное количество патрулей
31 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В лесных массивах Клинского городского округа с начала года было проведено рекордное количество патрулей для предотвращения нарушений лесного законодательства. По информации от Комитета лесного хозяйства Московской области, наибольшее количество рейдов было организовано в Клинском лесничестве — 5078, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Значительное количество патрулей провели и в других районах региона: Егорьевском (4506), Шатурском (4085), Звенигородском (4034) и Бородинском (3974) лесничествах.

Председатель Комлесхоза Евгений Агулов сообщил, что за указанный период лесная охрана провела 59 930 патрулей лесного фонда. Главная цель этих мероприятий — предотвращение, обнаружение и пресечение нарушений.

Зачастую патрулирование проводится совместно с правоохранительными органами, спасателями МЧС, представителями местных властей и общественными лесными инспекторами.

По словам Агулова, в результате рейдов было обнаружено 5689 нарушений, среди которых наиболее распространёнными стали нарушения правил пожарной (2753 случая) и санитарной (1224 случая) безопасности, а также незаконная вырубка деревьев (145 случаев).

За год к административной ответственности были привлечены 2407 нарушителей.

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#охрана
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#рейды
#лес
#подмосковье
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Пенсионерам напомнили о субсидиях на оплату коммуналки
Сенатор Епифанова: пенсионеры могут получить скидку на оплату ЖКХ
31 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают определенную часть ежемесячного дохода. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Москве это — 10% от дохода семьи, в Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%», — рассказала Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

Она уточнила, что получение субсидии возможно в случае, если пенсионер живет один и не работает или с родными неработающими пенсионерами, а также инвалидами первой либо второй группы.

Епифанова также добавила, что одинокие пенсионеры в Москве не платят за вывоз мусора. Кроме того, им предоставляется скидка в 50% на использование коллективной ТВ-антенны и компенсируются затраты на телефонную связь.

По словам сенатора, с ноября текущего льготникам станут реже отказывать в компенсации на ЖКХ из-за задолженности. Теперь будут учитываться только непогашенная задолженность, а сведения о долгах будут браться из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

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#компенсации
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В Клину доступно свыше 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями
31 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto / insta_photos

Согласно информации с портала «Работа России», в Клину доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями. Местные компании предлагают разные должности, такие как менеджер по работе с клиентами, художник по росписи стекла, младший воспитатель, лаборант химического анализа и слесарь-сборщик, сообщает пресс-служба администрации городского ​округа.
На платформе «Работа России» представлено более 600 вакансий для жителей Клина. Важно отметить, что «Работа России» — это государственный портал, разработанный Федеральной службой по труду и занятости в 2009 году для помощи гражданам в поиске работы и работодателям в подборе персонала.

В настоящее время портал насчитывает более 19 миллионов пользователей.

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#портал
#подмосковье
#вакансии
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«Россия — страна возможностей» подвела итоги заявочной кампании конкурса «Наставничество»
31 октября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Завершилась заявочная кампания нового конкурса «Наставничество», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Общее количество участников из всех регионов России составило 24 739 человек, из которых 997 представляют Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Конкурс «Наставничество» предназначен для тех, кто стремится делиться своими знаниями и опытом с другими. Его цель — выявить и поддержать лучших наставников в стране, а также создать условия для распространения и внедрения передовых практик наставничества.

Конкурс проходит в двух категориях: «Наставник года» — индивидуальное участие, и «Лучшие практики наставничества», где возможно как индивидуальное, так и групповое участие. Участники могут попробовать свои силы в обеих категориях.

«Мы в президентской платформе "Россия – страна возможностей" более 6 лет развиваем многоступенчатую систему наставничества и прекрасно понимаем, насколько важно иметь в жизни наставника – человека, который подскажет, направит, посоветует с высоты своего опыта или экспертизы, поможет реализовать собственный проект. В конкурсе "Наставничество" мы объединили опыт организаций, которые знают, как выявить талант и развивать его», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия – строена возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап дистанционного отбора заявок завершился 27 октября. Участники предоставили рекомендательные письма от кадровых служб или резюме, подтверждающие их профессиональные навыки, а также записали видеовизитки с самопрезентацией.

После проверки всех заявок будет проведён конкурсный экспертный отбор. По его итогам станут известны победители, которые будут представлять свои регионы на финальном этапе.

Заключительный очный этап пройдёт с 17 по 19 декабря 2024 года в формате «Фестиваля наставников». Участники смогут рассказать о своём опыте и практике наставничества, получить признание коллег, пройти обучающую программу и стать частью самого крупного сообщества наставников в Российской Федерации.

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#победители
#московская область
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В городском округе Ступино рассказали о готовности коммунальных служб к работе зимой
31 октября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва рассмотрели готовность коммунальных служб к работе в зимний период, сообщает пресс-служба городского округа Ступино.
«В округе необходимый инвентарь и техника находятся в исправном состоянии», — сообщил руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
Глава региона отметил, что коммунальные службы оснащены необходимой техникой, такой как тракторы, погрузчики и самосвалы. Недавно в распоряжение поступили три трактора «Беларус МТЗ-82» с зимним оборудованием. В распоряжении коммунальщиков имеется около двух тысяч единиц инвентаря и двенадцать средств малой механизации.

Для мониторинга работы коммунальных служб используются системы ГЛОНАСС и РНИС, а маршруты уборки определены и зафиксированы в специальной программе. Места для временного хранения снега выбраны в городах Ступино, Михнево и Малино, что позволит оперативно убирать снег с улиц и дворов.

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#снег
#техника
#коммунальные службы
#подмосковье
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«Вызывает онкологию»: Врач рассказала про опасные свойства консервированной фасоли
Врач Богданова: в консервированной фасоли много соли и специй, что влияет на ЖКТ
31 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/GordonBellPhotography

Когда хочется быстро утолить голод, на помощь приходят консервы. Консервированная фасоль в томатном соусе — один из любимых продуктов многих, потому что ее можно использовать как гарнир, а можно в качестве отдельного блюда. Но не теряются ли полезные свойства фасоли в банке?
Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с «Радио 1» сообщила, что консервированная фасоль сама по себе вреда не несет, однако ее стоит употреблять с осторожностью и в ограниченных количествах.
«Если вы человек здоровый, если у вас нет проблем с гипертонией и вы не съедаете про три банки консервов в день, то проблем не вызовет. Если у вас нет проблем с солевым обменом, вы много двигаетесь, то в разумных пределах можно. В консервированных бобовых много соли и специй. А вы можете взять бобы, протушить их в томатном соусе, будет все то же, только без такого количества добавок», — сказала эксперт.

Она также напомнила, что бобовыми можно заменять картофель в салатах и не только, что будет гораздо полезнее и питательнее для организма.
«Например, можно заменить картофель в салате на отварные бобы. Будет вкусно и полезно. Бобы содержат клетчатку, которой всегда недостаток, а это вызывает страшные болезни, например, онкологию ЖКТ. Вот в картофеле нет столько клетчатки, как в бобах», — объяснила специалист.

По ее словам, бобовые, несмотря на свою полезность, считаются тяжелыми продуктами, поэтому в больших количествах их употреблять не стоит.

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#онкология
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В Жуковском матери погибшего рядового вручили Орден Мужества
31 октября 2024, 10:40

Фото: пресс-служба администрации г.о.Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с Людмилой Аркадьевной, мамой погибшего рядового Павла Шкляева, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе встречи пообщались на различные темы. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь», — сообщил Аубакиров.
После завершения учебы в 2022 году, Павел Шкляев подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации в Удмуртии и служил военным разведчиком. Он погиб под Авдеевкой 18 ноября 2023 года в возрасте 22 лет.

За проявленное мужество, храбрость и самоотверженность ему посмертно была вручена награда — Орден Мужества.

«От всего сердца выражаю благодарность Людмиле Аркадьевне, которая вырастила настоящего героя. Память о наших бойцах, таких как Павел, всегда будет в людских сердцах и останется для нас примером мужества, чести, героизма и любви к Родине. Вечная память нашему земляку», — сказал глава Жуковского.
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#жуковский
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#герой
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В РФ вступит в силу ряд новых законов с ноября 2024
31 октября 2024, 10:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

С 1 ноября в России вступят в силу новые законы, касающиеся блогеров, педагогов, участников специальной военной операции и других сфер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Теперь блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков будут обязаны в течение 10 дней предоставить свои данные в Роскомнадзор, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. Социальные сети блогеров, не выполнивших это требование, будут заблокированы с 1 января.

Также вводится запрет на продажу определенных товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает их легальность и отслеживаемость. В этот список входят обувь, фототехника, пиво в упаковке, биологически активные добавки, кожные антисептики, парфюмерия и автомобильные шины.

С 1 ноября банки не смогут взимать комиссию за переводы через Систему Быстрых Платежей, если они связаны с оплатой государственных услуг или штрафов, включая налоги и оплату детского сада.

Учителям станет доступен чат-бот «Помощник Рособрнадзора», который поможет им с профессиональными вопросами и примет жалобы на нарушения их прав.

Кроме того, участники специальной операции смогут подтверждать свой статус через Госуслуги, что упростит процесс получения государственной поддержки.

С 7 ноября также начнет действовать закон, который будет обеспечивать постоянный контроль за соблюдением порядка на особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут быстро выявлять и пресекать нарушения, такие как загрязнение или разведение костров.

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