В Кашире построили новую блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В Кашире в этом году в рамках региональной государственной программы теплоэнергетики была построена современная блочно-модульная котельная мощностью 2 МВт на улице Стрелецкая. 12 октября источник теплоснабжения был запущен и начал обеспечивать теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и один социальный объект, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ключевая цель проводимых мероприятий – значительно сократить износ коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надёжность подачи тепла и горячей воды нашим жителям, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, особенно в холодное время года», — сообщила начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Молодая.
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