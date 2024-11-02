В Кашире провели капитальный ремонт скважин и увеличили мощность подачи воды

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Летом 2024 года в деревне Аладьино по распоряжению главы района Михаила Шувалова работники «Водоканала» провели капитальный ремонт существующей скважины. Благодаря этому удалось обеспечить подачу до 220 кубических метров воды в сутки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Ремонт второй скважины мы закончили буквально недавно. Взяли пробы воды для анализов. Результаты соответствуют всем нормативам. За последние десять лет деревня Аладьино выросла буквально в два раза. Имевшихся объёмов не хватало, поэтому мы в этом году мы провели капитальный ремонт водозаборного узла и значительно увеличили мощности», — сообщил директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов.
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Дайана Хусинова