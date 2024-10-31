Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)
С 15 октября по 13 ноября в России проходит месячник «Белая трость», направленный на привлечение внимания общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей. В рамках месячника в Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие «Наперекор судьбе», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На торжестве присутствовали люди с нарушениями зрения и те, кто их поддерживает.
С приветственным словом выступили глава городского округа Михаил Шувалов, заместитель начальника окружного управления социального развития № 13 Ольга Бакеева и настоятель Успенского собора иеромонах Александр (Волков). Они отметили силу духа, стойкость и мужество незрячих людей.
Затем перед гостями выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Забава», после чего состоялся мастер-класс, на котором участники мероприятия научились играть на народных музыкальных инструментах.
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С приветственным словом выступили глава городского округа Михаил Шувалов, заместитель начальника окружного управления социального развития № 13 Ольга Бакеева и настоятель Успенского собора иеромонах Александр (Волков). Они отметили силу духа, стойкость и мужество незрячих людей.
Затем перед гостями выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Забава», после чего состоялся мастер-класс, на котором участники мероприятия научились играть на народных музыкальных инструментах.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Дайана Хусинова