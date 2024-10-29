В Кашире у памятника «Як-9» ведутся ремонтные работы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
К 80-летию празднования Дня Победы подрядчик МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира проведёт работы по благоустройству памятника «Як-9», расположенного на въезде в город, сообщает пресс-служба аздминистрации городского округа.
Ответственные службы уже заменили плитку на памятнике и планируют отремонтировать постамент. Завершение всех работ запланировано до конца ноября текущего года.
Все объекты округа, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, будут приведены в порядок к 9 мая.
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«В городском округе Кашира продолжаются работы по восстановлению памятников, реконструкции обелисков войны. Это очень важная, значимая работа. В следующем году мы отпразднуем 80 Великой Победы, это знаменательное событие», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Все объекты округа, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, будут приведены в порядок к 9 мая.
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Дайана Хусинова