В Кашире у памятника «Як-9» ведутся ремонтные работы

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 4 октября состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье», на котором педагоги Дома детского творчества Тараненко С. Г. и Афанасьева А. Н. представили презентацию на тему «Изучение традиций русских народных промыслов и работа с текстильными материалами в студии „Театр моды. Машенькина мастерская“», сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.