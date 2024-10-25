Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В городской округ Кашира в преддверии зимы поступил экскаватор-погрузчик, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На днях губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал машины представителям муниципалитетов.
«Коммунальные службы должны чётко соблюдать правила зимней уборки. Эта техника окажет нам помощь в уборке снега и наледи. Техника многофункциональная. Она может чисть дворы и общественные пространства, грузить и вывозить. Это хорошая поддержка в работе наших служб, особенно если в этом году будет такая же снежная зима, как и в прошлом», – поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.Накануне зимнего сезона для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В их числе – манёвренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег.
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