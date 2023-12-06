В Казахстане закрыли фонд, отправлявший гуманитарную помощь на Украину

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В Казахстане специализированный экономический суд Атырауской области постановил ликвидировать фонд «Слава Украине», который передавал помощь жертвам военных действий. Об этом стало известно из сообщения казахстанского международного бюро по правам человека.
«В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украіні", основным направлением которого стала гуманитарная помощь жертвам военных действий», - говорится в сообщении.
Подобным решением суд удовлетворил иск, поданный областным департаментом юстиции. Согласно документу, устав организации не соответствовал нормам законодательства.
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