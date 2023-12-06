В США заявили, что вот-вот бросят Украину

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США в скором времени бросят Украину. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи.
Комментируя разногласия между демократами и республиканцами насчёт очередного выделения средств на помощь Украине, он отметил, что нет сомнений в том, что в ближайшее время США придётся завершить финансирование Киева.
Вместе с тем Мерфи заявил, что такое решение повлечёт за собой военное вторжение России на территорию Европы. По словам политика, республиканцы очень пожалеют, что стали заниматься политическими играми, когда им придётся принять тот факт, что их детям придётся сражаться против российской армии, при её вторжении в какую-либо страну НАТО.
Об отказе от помощи Украине также высказался личный друг президента США Джо Байдена, сенатор-демократ Крис Кунс. Он призвал американское правительство внимательно и серьёзно рассмотреть возможность завершения финансирования Украины.
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Вместе с тем Мерфи заявил, что такое решение повлечёт за собой военное вторжение России на территорию Европы. По словам политика, республиканцы очень пожалеют, что стали заниматься политическими играми, когда им придётся принять тот факт, что их детям придётся сражаться против российской армии, при её вторжении в какую-либо страну НАТО.
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Анастасия Чинкова