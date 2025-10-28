В Кемерове открыли выставку скульптур «Жесть»

28 октября 2025, 13:22

Фото: iStock/runna10

В кузбасском центре искусств в Кемерове открыли выставку скульптур из металла «Жесть», пишет «Сiбдепо».





Здесь представлены более 20 монументальных и камерных работ из металла, созданных прокопьевским скульптором Алексеем Шкляром.





«Алексей Шкляр — член Творческого союза художников России, яркий, креативный автор, виртуозно работающий с самым «грубым» материалом. В его руках индустриальный металлолом, жесть и холодная сталь преображаются в хрупкую поэзию форм, обретая уязвимость и душу», — говорится в материале.

«Впервые будут показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и объекты из коллекций, реализованных в сотрудничестве с современными дизайнерами», — отметили в пресс-службе.