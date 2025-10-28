В Кемерове открыли выставку скульптур «Жесть»
В кузбасском центре искусств в Кемерове открыли выставку скульптур из металла «Жесть», пишет «Сiбдепо».
Здесь представлены более 20 монументальных и камерных работ из металла, созданных прокопьевским скульптором Алексеем Шкляром.
«Алексей Шкляр — член Творческого союза художников России, яркий, креативный автор, виртуозно работающий с самым «грубым» материалом. В его руках индустриальный металлолом, жесть и холодная сталь преображаются в хрупкую поэзию форм, обретая уязвимость и душу», — говорится в материале.
Посетить выставку можно до конца ноября.
Тем временем в музее-заповеднике «Царицыно» 5 ноября откроют выставку декоративной росписи «Жостово. Вызывающе красиво». Об этом со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Мероприятие приурочили к 200-летию народных художественных промыслов России. В экспозиции представили более 300 предметов.
«Впервые будут показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и объекты из коллекций, реализованных в сотрудничестве с современными дизайнерами», — отметили в пресс-службе.
Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года.