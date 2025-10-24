В Раменском округе открылась выставка, посвящённая защите суверенитета России
Выставка «Защита суверенитета Российской Федерации» открылась доме культуры «Победа» в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Выставку подготовил Минюст РФ. Впервые её представили на Петербургском юридическом форуме, рассказал замначальника управления Министерства юстиции РФ по Московской области Константин Плехов.
«Эта выставка проходит сейчас во всех субъектах. В Московской области мы тоже начали показ выставки. На сегодняшний день здесь это вторая экспозиция», — отметил Константин Плехов.Возрастных ограничений у выставки нет. Зрители отмечают, что на выставке можно узнать информацию, которой нет в интернете. Сейчас ведётся работа по поиску площадки для проведения экспозиции на постоянной основе.