«Ночь искусств» в Подмосковье: полный гид по музеям
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября. Государственные музеи Московской области активно подготовились к этому событию, представив разнообразные программы, объединенные темой «В единстве культур – сила народа».
Музей-заповедник А.С. Пушкина (усадьба Вязёмы)
- 3 ноября: Театрализованная экскурсия «В гостях у князей Голицыных», концерт скрипичной музыки и обзорные экскурсии.
- 4 ноября: Детское занятие по сказкам Пушкина, чтения «Скупого рыцаря», концерт-лекция «Диалоги эпох» и обзорные экскурсии.
- В оба дня: Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» и виртуальный квест «Сокровища Вязём».
Музей Зои Космодемьянской
Гостей ждет программа «Подвиг во имя Отечества», включающая интерактивную лекцию о Зое, тематический квиз и мастер-класс «Шепот истории».
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (усадьбы Шахматово и Боблово)
- Шахматово: Квест-путеводитель, квест «Яблочное варенье» и поэтическая прогулка.
- Боблово: Детское занятие «Метрология», лекция к 160-летию усадьбы, показ фильма о Менделееве.
- 8 ноября: Фортепианный концерт «Калейдоскоп мелодий» в исполнении Анны Гуцевой.
Коломенско-Зарайский музей-заповедник (Зарайск)
В программе: мастер-классы по флористике и созданию цветов, презентация книги поэта Николая Невского, интерактивная программа «Отдых служилого человека», паблик-ток о Зарайске с директором музея, танцевальная и концертная программы, квесты и театрализованные экскурсии.
Звенигородский музей-заповедник
С 18:00 до 19:00 — бесплатный вход на выставки. Также в программе: экскурсия в темноте «Искусство не спит», «Звенигородский квиз» и вечерняя экскурсия по городу. Манеж будет работать до 23:00.
Музей «Новый Иерусалим»
С 17:00 до 21:00 — бесплатное посещение всех экспозиций и Детского центра «Экспонариум». Гости смогут принять участие в квесте «Дружба народов», арт-медитации, интерактивных программах, музейных занятиях для детей, лекции и интеллектуальном квизе.
Важная информация:
Наиболее точная и подробная информация о времени проведения, стоимости (где это необходимо) и условиях участия размещена на официальных сайтах и в социальных сетях каждого музея. Рекомендуется уточнять программу перед визитом.