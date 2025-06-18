В Кемерове спасли ребенка, которого родители оставили ребенка в машине на жаре

18 июня 2025, 12:52

Фото: iStock/:T. Pleydell

В Кемерове спасли ребенка, которого родители оставили в салоне автомобиля на жаре. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД города.







«С начала лета у нас уже была одна ситуация, когда родители надолго оставили в салоне авто маленького ребёнка и пришлось его вызволять. С малышом всё хорошо, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

«С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра. Мы настоятельно рекомендуем не оставлять детей в машине одних», — говорится в сообщении.