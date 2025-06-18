В Кемерове спасли ребенка, которого родители оставили ребенка в машине на жаре
В Кемерове спасли ребенка, которого родители оставили в салоне автомобиля на жаре. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД города.
«С начала лета у нас уже была одна ситуация, когда родители надолго оставили в салоне авто маленького ребёнка и пришлось его вызволять. С малышом всё хорошо, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что детей и животных можно оставлять в автомобиле летом не более чем на пять минут даже при условии включенного кондиционера.
Тем временем в Москве с начала лета уже зафиксировали два случая оставления детей в автомобиле без присмотра. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра. Мы настоятельно рекомендуем не оставлять детей в машине одних», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что температура в салоне автомобиля может быстро достичь критического уровня и нанести серьезный вред жизни и здоровью ребенка.