Двухлетний ребенок выпал из окна 10 этажа в Питере
В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент, в результате которого двухлетний ребенок выпал из окна 10 этажа. Об этом пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, происшествие случилось в районе Полюстрово из-за отсутствия должного присмотра со стороны родителей.
Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался на месте. В связи с произошедшим правоохранительные органы начали проверку, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее стало известно, что в Тюменской области 1 июня в Заводоуковске произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Пьяный мужчина, не сдерживая эмоций, справил нужду на двери межрайонной прокуратуры, ругаясь матом.
До этого на борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Иркутска в Москву, произошел инцидент с возгоранием смартфона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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