В Подмосковье накормленный пловом 10-месячный ребёнок впал в кому

В Клину 10-месячный ребёнок впал в кому после того, как отец накормил его пловом
Фото: iStock/Iulianna Est

Младенец впал в кому после того, как отец накормил его пловом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что это произошло в Клину. 10-месячного ребёнка госпитализировали с судорогами. Врачам удалось привести его в чувство и стабилизировать состояние. В результате попадания частиц пищи в лёгкие у малыша развилась пневмония.

Предварительной причиной комы могла стать анафилактическая реакция на азиатскую приправу, добавляемую в плов.

Несколько дней назад подобная история произошла в Ленинградской области. Пятилетний мальчик приехал в гости к бабушке, где внезапно впал в кому. Пенсионерке и прибывшим на место врачам удалось оказать пострадавшему первую помощь. Мальчика доставили в реанимацию и стабилизировали его состояние. Настоящий момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Анастасия Чинкова

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