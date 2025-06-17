В Подмосковье накормленный пловом 10-месячный ребёнок впал в кому
Младенец впал в кому после того, как отец накормил его пловом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это произошло в Клину. 10-месячного ребёнка госпитализировали с судорогами. Врачам удалось привести его в чувство и стабилизировать состояние. В результате попадания частиц пищи в лёгкие у малыша развилась пневмония.
Предварительной причиной комы могла стать анафилактическая реакция на азиатскую приправу, добавляемую в плов.
Несколько дней назад подобная история произошла в Ленинградской области. Пятилетний мальчик приехал в гости к бабушке, где внезапно впал в кому. Пенсионерке и прибывшим на место врачам удалось оказать пострадавшему первую помощь. Мальчика доставили в реанимацию и стабилизировали его состояние. Настоящий момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
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