В Подмосковье накормленный пловом 10-месячный ребёнок впал в кому

17 июня 2025, 12:07

В Клину 10-месячный ребёнок впал в кому после того, как отец накормил его пловом

Фото: iStock/Iulianna Est

Младенец впал в кому после того, как отец накормил его пловом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.