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В Киргизии запретили вебкам-индустрию

Sputnik Кыргызстан: Жапаров подписал указ о запрете вебкама
31 июля 2024, 12:11
Фото: iStock/M-Production

Фото: iStock/M-Production

В Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.

Организаторы вебкам-студий будут получать штрафы в размере от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей), либо их будут лишать свободы на срок до 7 лет. Примечательно, что девушки, которые работают в данной индустрии, будут платить штрафы в 10 тысяч сомов (порядка 10 тысяч рублей).



Ранее сообщалось, что вебкам-модель зарабатывает на странном фетише мужчин по 2,8 млн рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#киргизия
Глава Химок Волошин проверил ход реконструкции гимназии в Сходне
31 июля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Здание гимназии №23 в химкинском микрорайоне Сходня капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Реконструкция здания началась в декабре 2023 года. Сейчас объект готов почти на 90 процентов. Осталось установить двери и благоустроить территорию», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что капремонт учебного заведения проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В здании уже началась чистовая отделка помещений. В ближайшее время завершится монтаж потолков. Рабочие заасфальтируют дороги, обустроят газон и установят новый забор.

Обновлённая гимназия откроется 1 сентября. Там введут профильные классы — инженерный, гуманитарный, естественно-научный и физико-математический. Учёба будет организована в одну смену.

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#химки
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#гимназия
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#капремонт
#дмитрий волошин
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Актриса Курилец получила пять лет за призыв к убийству российских солдат
31 июля 2024, 12:21

Фото: istockphoto / Zolnierek

В Москве суд приговорил украинскую актрису Андрианну Курилец к пяти годам лишения свободы. Об этом появилась информация в Telegram-канале судов общей юрисдикции города, сообщили в РИА Новости.
В мае 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении Курилец. Причиной стало видео, в котором она перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

«Как сообщает источник, суд признал Андрианну Курилец-Кметюк виновной в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок 2 года», — поделились в ведомстве.

Отмечается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Курилец в Россию или с момента её фактического задержания на территории РФ. Актриса объявлена в международный розыск.

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#бастрыкин
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В лесах Подмосковья обустроили 16 новых мест для отдыха
31 июля 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ещё 16 обустроенных мест для отдыха появилось в лесах на территории городских округов Пушкинский, Мытищи и Дмитровский, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Новые места для отдыха обустроили в Хлебниковском, Деденёвском, Тишковском, Дмитровском, Тимоновском, Дутшевском, Рогачёвском, Костинском, Орудьевском и Лобненском участковых лесничествах. Кроме того, было отремонтировано 50 ранее установленных мест для отдыха в лесу», — говорится в сообщении.
В каждом обустроенном месте для отдыха есть беседка и места для разведения костра и сбора мусора. Для защиты от лесного пожара вокруг площадки создаётся минерализованная полоса шириной не менее полуметра.

В ведомстве напомнили, что разводить костры в лесах можно строго в пределах отведённых для этого зон. Нарушителям грозят крупные штрафы.

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#комитет лесного хозяйства мо
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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В Щёлкове с помощью специальной печи сделали нетающее мороженое
31 июля 2024, 12:17

Фото: iStock / Chettarin

Щёлковские кондитеры из создали мороженое, которое не тает. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Семья Ким из делает шоколад и сладости. А недавно они создали новое лакомство — нетающее мороженое на основе обычного пломбира. Из него удалили влагу, мороженое стало хрустящим и долго хранится. Создатели пока они не определились с названием, но возможно, оно будет называться «хрустящее мороженое», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит уникальные фигурки и открытки из шоколада. Формы для фигурок разрабатывают сами, используя 3D-моделирование.

В 2020 году на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2020» компания была награждена в номинации «Лучший инновационный продукт года» за фигурку медведя из шоколада.

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#мороженое
#кондитер
#подмосковье
#московская область
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В 24 домах округа Солнечногорск произошло аварийное отключение холодной воды
31 июля 2024, 11:55

Фото: iStock/RYosha

Подача холодной воды прекратилась в 24 многоквартирных дома, а также в детский сад, школу и амбулаторию в посёлке Смирновка городского округа Солнечногорск утром 31 июля из-за аварии на водопроводной сети, починить трубу и снова пустить воду планируется к пяти вечера, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Холодную воду в домах №№ д. 2, 3, 4, 5, 6а, 14, 14а, 15а, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42 и 43, а также в трёх социально значимых объектах — детском саду, школе и амбулатории — отключили в 11:10. В настоящее время сотрудники солнечногорского предприятия «Имущественный комплекс ЖКХ» проводят ремонтные работы», — говорится в сообщении.
Завершение аварийного ремонта и возобновление подачи воды запланировано на 17:00.

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#вода
#минжкх мо
#мкд
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Съемная квартира и развод: первое заявление главы Wildberries Бакальчук о жизни и бизнесе
Глава Wildberries Бакальчук дала первое интервью на фоне развода с супругом
31 июля 2024, 11:06

Фото: istockphoto / Gerasimov174

23 июля муж владелицы Wildberries опубликовал видеообращение, в котором пожаловался на слияние компаний с Russ, крупнейшим оператором наружной рекламы. Он считает это рейдерским захватом и попыткой забрать бизнес. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомолке» откровенно рассказала о своем бизнесе и личной жизни.
Татьяна объяснила, что слияние — это не захват, а развод, и его поддержал Владимир Путин. Объединённая компания «РВБ» зарегистрирована 4 июля, контрольный пакет у Татьяны Бакальчук. Это даёт ей право принимать все ключевые решения, включая назначение руководства. Ранее компания работала в России, но теперь планирует активно развиваться в СНГ, Азии и Африке.

Она подчеркнула, что никто из пользователей и партнеров не заметит изменения. Маркетплейс продолжит работать в прежнем виде, а ассортимент будет расти. Команда специалистов, которая ранее работала над развитием Wildberries, продолжит улучшать его.

«Мы уже давно ушли от позиционирования «маркетплейса». У нас есть WB Travel, WB Цифровой». Теперь перед нами стоят новые амбициозные задачи: мы объединяемся с группой компаний Russ. Мы с интересом смотрели на опыт зарубежных коллег. Растем мы – с нами растут и наши партнеры. Объединение с Russ увеличит наши мощности и возможности для роста», — рассказала Татьяна.

Муж Владислав недоволен слиянием с компанией Russ. Утверждает, что на Татьяну оказывают давление, а наши доли в новой компании не в его пользу.

«Это неправда. Он знал о сделке с самого начала, и наша команда поддержала объединение. Все показатели были просчитаны, плюсы и риски взвешены. А причины для развода накопились со временем, а не случилось из-за одного события», — отметила женщина.

Ранее стало известно, что самая богатая женщина России – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав решили расторгнуть брак. Также Татьяна начала объединять маркетплейс с крупнейшим в России оператором наружной рекламы ГК Russ. Подробнее в материале «Радио 1».

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Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с пациентами госпиталя им. Бурденко
31 июля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО, проходящими лечение в военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Мы специально приехали, чтобы рассказать вам о том, что у каждого человека есть право на защиту. Часто люди не осведомлены о своих правах или не знают, как их отстоять. Если вы уверены в своей правоте, а вам отказывают в решении вашего вопроса, вы можете обратиться к нам», — сказала бойцам Ирина Фаевская.
Так как среди собравшихся были жители не только Подмосковья, но и других регионов, Фаевская отдельно подчеркнула, что за помощью к ней могут обращаться все, кто в этом нуждается, вне зависимости от места регистрации, так как есть налаженная связь с омбудсменами по всей стране.

В ходе встречи военные обсудили с омбудсменом Подмосковья вопросы, касающиеся социальных гарантий, выплат и ряд других актуальных тем.

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#подмосковье
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В России заявили о беспокойстве медиков из-за распространения лихорадки Западного Нила
Глава ОС при Росгидромете Петров: лихорадка Западного Нила вызывает беспокойство
31 июля 2024, 10:59

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Петрова, одним из факторов распространения заболевания служит потепление, из-за которого растет число комаров, которые являются переносчиками вируса лихорадки. Глава ОС при Росгидромете подчеркнул необходимость обеспечения интегрированного подхода к контролю за численностью комаров.

Петров также призвал улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний.

Ранее НМИЦ Минздрава РФ назвал первые симптомы при заражении лихорадкой Западного Нила. Среди них: жар, слабость, боль в глазах, мышцах и спине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
31 июля 2024, 10:22

Фото: istockphoto / fizkes

В России появился мультимиллионер, который выиграл в лотерею. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Сумма его выигрыша составила 170 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
Московский авиаконструктор Сергей решил испытать удачу в «Спортлото «4 из 20» и приобрёл билет за 1250 рублей, надеясь увеличить свои шансы на победу. Его план сработал — Сергей выиграл почти 170 миллионов рублей.

«В течение 180 дней Сергей будет получать свои призовые деньги за вычетом налога в размере 25 миллионов 400 тысяч рублей. Мужчина воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что он уже вышел на пенсию и проводит лето на даче с супругой. Там он занимается огородом и жарит шашлыки», — поделились в издании.

Согласно информации от «Столото», Сергей планирует потратить часть своего выигрыша на покупку автомобиля, а другую часть разделить между близкими. Ранее сообщалось о жителе Челябинской области, который выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото» в размере 607 миллионов рублей.

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