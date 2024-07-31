В Киргизии запретили вебкам-индустрию

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В Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.
Организаторы вебкам-студий будут получать штрафы в размере от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей), либо их будут лишать свободы на срок до 7 лет. Примечательно, что девушки, которые работают в данной индустрии, будут платить штрафы в 10 тысяч сомов (порядка 10 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что вебкам-модель зарабатывает на странном фетише мужчин по 2,8 млн рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России
Организаторы вебкам-студий будут получать штрафы в размере от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей), либо их будут лишать свободы на срок до 7 лет. Примечательно, что девушки, которые работают в данной индустрии, будут платить штрафы в 10 тысяч сомов (порядка 10 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что вебкам-модель зарабатывает на странном фетише мужчин по 2,8 млн рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России
Екатерина Коршунова