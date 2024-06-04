SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России

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Сеть вебкам-студий, которую создала компания парней из Москвы, накрыли в России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2022 году безработному 25-летнему Александру из Москвы пришла идея, как можно заработать легкие деньги, — оборудовать студии «премиум класса» в нескольких городах России и начать нанимать вебкам-моделей, обещая им комфортные условия труда, проживание и зарплату до 200 тысяч рублей. Молодой человек позвал с собой в бизнес друзей, они открыли сеть по стране. К примеру, в Волгограде студией руководила 21-летняя местная модель Амина.
Согласно информации источника, на работу приглашали парней и девушек до 35 лет. Модели показывали себя клиентам с разных ракурсов и выполняли различные непристойные вещи.
Всего задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в том числе главного предпринимателя Александра и Амину. Также были задержаны пять вебкам-моделей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Согласно информации источника, на работу приглашали парней и девушек до 35 лет. Модели показывали себя клиентам с разных ракурсов и выполняли различные непристойные вещи.
Всего задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в том числе главного предпринимателя Александра и Амину. Также были задержаны пять вебкам-моделей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова