Житель Уфы вложил в проект вебкам-студий ₽1,5 млн и остался без денег

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Житель Уфы приобрел франшизу вебкам-студии и собирался зарабатывать миллионы, однако вскоре он стал жертвой мошенников и потерял 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
62-летний пострадавший Ахтям рассказал, что «уникальное предложение» по легкому заработку он нашёл в интернете. «Владелец крупной вебкам-сети Showgirls» представился Антоном Ивановым из Казани. Мошенник заявил, что его подопечные якобы стримят уже из 15 городов РФ и по франшизе можно начать зарабатывать от 12 миллионов рублей в год.
Пострадавший Ахтям поверил в схему злоумышленников, собрал все свои сбережения и заплатил полтора миллиона рублей за франшизу и обучение. Договор был подписан удалённо. После оплаты ему на первое время прикрепили двух кураторов и убедили Ахтяма в том, что всё абсолютно легально — девушки в эфире якобы только говорят о погоде, кино и музыке без интимного подтекста.
Через некоторое время кураторы вдруг перестали выходить на связь. У Ахтяма появилось подозрение, что его обманули. Он потребовал разорвать договор и вернуть деньги, что, естественно, не произошло. Найти саму сеть вебкам-студий у жертвы мошенников также не получилось, так как студии не существовало.
Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы и пытается судиться. По словам его адвоката, это новый вид мошенничества в РФ.
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SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России
Пострадавший Ахтям поверил в схему злоумышленников, собрал все свои сбережения и заплатил полтора миллиона рублей за франшизу и обучение. Договор был подписан удалённо. После оплаты ему на первое время прикрепили двух кураторов и убедили Ахтяма в том, что всё абсолютно легально — девушки в эфире якобы только говорят о погоде, кино и музыке без интимного подтекста.
Через некоторое время кураторы вдруг перестали выходить на связь. У Ахтяма появилось подозрение, что его обманули. Он потребовал разорвать договор и вернуть деньги, что, естественно, не произошло. Найти саму сеть вебкам-студий у жертвы мошенников также не получилось, так как студии не существовало.
Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы и пытается судиться. По словам его адвоката, это новый вид мошенничества в РФ.
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Екатерина Коршунова