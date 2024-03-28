В Киргизии заявили, что граждан пытаются вербовать для совершения терактов в РФ

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Граждан Киргизии через социальные сети пытаются вербовать для совершения терактов на территории России. Об этом сообщил Минтруд республики.
По данным источника, злоумышленники осуществляют свою деятельность с помощью сайтов знакомств. Преступники проводят анализ сообщений в различных группах, после чего вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Далее упор делается на уязвимых людей, лиц, которые находятся в сложном психологическом состоянии или испытывающих трудности.
В ведомстве призывают граждан соблюдать бдительность, не поддаваться на провокации и осуществлять контроль за несовершеннолетними.
Напомним, ранее стало известно, что совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане.
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В ведомстве призывают граждан соблюдать бдительность, не поддаваться на провокации и осуществлять контроль за несовершеннолетними.
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* запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова