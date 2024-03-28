Депутат Морозов предложил блокировать вербующие террористов Telegram-каналы с помощью ИИ

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Депутат Госдумы Олег Морозов считает необходимым разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, которые занимаются вербовкой террористов. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в основе данного механизма могут использоваться технологии искусственного интеллекта. При этом, по словам Морозова, блокировка будет осуществляться автоматически по ключевым словам. Депутат заключил, что нельзя позволять вербовщикам безнаказанно создавать преступников с использованием социальных сетей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.
Напомним, ранее стало известно, что совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане.
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* запрещенная в России террористическая организация
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.
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* запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова