Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. Об этом Песков сообщил в интервью изданию Life.
Официальный представитель Кремля отметил, что основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами. С таким же заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин. По его словам, разработчикам ресурса на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.
Ранее главарь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсиддин Фаридуни во время допроса сообщил, что инструкции по подготовке и организации теракта, а также обещание заплатить 500 тысяч рублей за кровавую акцию, он получал от некоего проповедника именно через Telegram.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
Читайте также:
ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов
Массовые перебои в работе Telegram после теракта в «Крокус сити холле»
На Украине могут ограничить использование Telegram
Ранее главарь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсиддин Фаридуни во время допроса сообщил, что инструкции по подготовке и организации теракта, а также обещание заплатить 500 тысяч рублей за кровавую акцию, он получал от некоего проповедника именно через Telegram.
Читайте также:
ТАСС: Депутат Горелкин дал Павлу Дурову совет по поводу Telegram и террористов
Массовые перебои в работе Telegram после теракта в «Крокус сити холле»
На Украине могут ограничить использование Telegram
Екатерина Коршунова