В Китае предупредили об угрозе распространения «болезни Х»

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Пандемии можно избежать, однако угроза глобального распространения «болезни Х» продолжает расти. Об этом сообщила глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна.
Спровоцировать распространение инфекции может глобальное потепление и передача бактерий от одного вида к другому, уверены китайские ученые.
Прежде сообщалось, что «болезнь Х» может быть итогом разработки ученых, однако риска утечки вируса из лабораторий в настоящее время исключен.
Прежде Вирусолог Альтштейн объяснил, почему России не грозит эпидемия сибирской язвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что «болезнь Х» может быть итогом разработки ученых, однако риска утечки вируса из лабораторий в настоящее время исключен.
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Анастасия Хохлова