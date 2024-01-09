В РФ началась тройная вирусная эпидемия

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В РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.
Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.
Распространяется особенно стремительно грипп А (H3N2). Специалисты прогнозируют возможный спад заболеваемости в феврале-марте.
Ранее профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.
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Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.
Ранее профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.
«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.Читайте также:
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Мария Фирсова