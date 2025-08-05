В Китае создан первый в мире мозгоподобный компьютер с более чем 2 млрд нейронов

05 августа 2025, 17:17

Фото: iStock/CoreDesignKEY

В Китае ученые создали первый в мире мозгоподобный компьютер, который основан на специализированном нейроморфном чипе. Данный чип состоит из более чем двух миллиардов нейронов.





О создании компьютера сообщил китайский Чжэцзянский университет. Данное мозгоподобное устройство относится к поколению Darwin Monkey.





«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов», — передает вуз.