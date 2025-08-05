В Китае создан первый в мире мозгоподобный компьютер с более чем 2 млрд нейронов
В Китае ученые создали первый в мире мозгоподобный компьютер, который основан на специализированном нейроморфном чипе. Данный чип состоит из более чем двух миллиардов нейронов.
О создании компьютера сообщил китайский Чжэцзянский университет. Данное мозгоподобное устройство относится к поколению Darwin Monkey.
«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов», — передает вуз.
Всего в компьютерной системе находится 960 вычислительных чипов Darwin III. При этом устройство имеет столько же нейронов, сколько приблизительно находится в мозге макаки. Как отметили в университете, эта разработка еще ближе приблизила нас к созданию интеллекта, работа которого приближена к принципам человеческого мозга.