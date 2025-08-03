Симоньян выразила опасения из-за быстрого темпа развития искусственного интеллекта

03 августа 2025, 00:30

Симоньян: Искусственный интеллект может в будущем стать угрозой для человечества

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Быстрое развитие в сфере искусственного интеллекта (ИИ) вызывает серьёзные опасения. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на «Радио России».





По словам Симоньян, в настоящее время ИИ выступает незаменимым помощником в различной профессиональной деятельности. Игнорировать его становится невозможно.





«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — поделилась Симоньян.