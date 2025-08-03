Симоньян выразила опасения из-за быстрого темпа развития искусственного интеллекта
Симоньян: Искусственный интеллект может в будущем стать угрозой для человечества
Быстрое развитие в сфере искусственного интеллекта (ИИ) вызывает серьёзные опасения. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на «Радио России».
По словам Симоньян, в настоящее время ИИ выступает незаменимым помощником в различной профессиональной деятельности. Игнорировать его становится невозможно.
«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — поделилась Симоньян.
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Она подчеркнула, что говорит на основе личного опыта. Являясь руководителем медийного холдинга, Симоньян ощущает необходимость применять ИИ в работе. Однако журналистка выразила глубокую тревогу относительно долгосрочных последствий столь «удобного помощника». ИИ может стать разрушительным для человечества.
Ранее «Радио 1» передавало, что Маргарита Симоньян завершила работу над романом «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Журналистка назвала его главным трудом своей жизни. По её словам, произведение представляет собой интерпретацию библейского Апокалипсиса, переложенную на современные реалии.
Произведение появилось в книжных магазинах 31 июля.