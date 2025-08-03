Россиянам сообщили ожидаемый срок получения вакцины от рака

03 августа 2025, 05:29

Гинцбург: Пациенты смогут получить вакцину от рака в ближайшие месяцы

Фото: iStock/Tawat Boonnuam

Первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать персонализированную российскую вакцину против рака в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.





По его данным, клинические испытания стартуют с пациентов, страдающих меланомой. Вакцинация будет проводиться на базе Института им. Герцена и Центра онкологии им. Блохина. Центр Гамалеи отвечает исключительно за производство препарата.





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«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — объяснил Гинцбург.