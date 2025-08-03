Россиянам сообщили ожидаемый срок получения вакцины от рака
Гинцбург: Пациенты смогут получить вакцину от рака в ближайшие месяцы
Первые пациенты с онкологическими заболеваниями начнут получать персонализированную российскую вакцину против рака в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
По его данным, клинические испытания стартуют с пациентов, страдающих меланомой. Вакцинация будет проводиться на базе Института им. Герцена и Центра онкологии им. Блохина. Центр Гамалеи отвечает исключительно за производство препарата.
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«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — объяснил Гинцбург.Он подчеркнул, что регуляторные требования к таким персонализированным препаратам, которые создаются лишь для одного больного, принципиально отличаются от стандартных. Для их внедрения правительство РФ приняло специальное постановление в начале 2025 года. Несмотря на сложности, процесс разработки продвигается.
Уникальная вакцина уже вызвала международный интерес: в НИЦЭМ поступило около десяти запросов от зарубежных организаций.