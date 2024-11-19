День матери в парках Клина отметят праздничными программами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Праздничные программы, включающие мастер-классы и различные игры, проведут в парках городского округа Клин «Берёзовый» и «Сестрорецкий» 24 ноября — в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В парке «Сестрорецкий» праздник начнётся в полдень, его откроет концерт вокальной студии Eufonia в парковом амфитеатре. Там же все желающие смогут записать поздравления для своих мам. А в 13:30 в офисе дирекции паркового комплекса гостей праздника ждёт интерактивная программа, мастер-класс и эстафета», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
В парке «Берёзовый» старт праздничной программе дадут в час дня. На центральной площади у Культурно-досугового центра можно будет записать поздравление с Днём матери, а потом в парковом клубе поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах и интерактивной программе.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
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