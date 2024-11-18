В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»

«Мы даём страт проекту, в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан», — сказала глава округа Клин Алёна Сокольская.

