В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Лесопарк «Талицкий лес» благоустроили на территории городского округа Клин, он находится в центре города и по контурам похож на сердце, поэтому появился слоган: «Талицкий лес — сердце города». Открытие новой зоны отдыха состоялось в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На территории Талицкого леса обустроили шестикилометровый маршрут, которым летом будут пользоваться велосипедисты, а зимой — лыжники, тропиночную сеть для прогулок, три всесезонные тюбинговые горки с электроподъёмником, установили павильоны кафе и проката спортивного инвентаря, большие качели, уличное освещение, лавочки и урны.«Мы даём страт проекту, в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан», — сказала глава округа Клин Алёна Сокольская.
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