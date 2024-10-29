В Клину продолжаются работы по устранению аварийных построек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
В городском округе Клин продолжается работа по выявлению и устранению незаконных, незавершённых и аварийных объектов, сообщает пресс-служба городского округа.
Дайана Хусинова
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
«Школа на 1100 мест рассчитана на 44 класса. Суммарная площадь превысит 15 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 112 новых рабочих мест», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Помимо учебных классов, в школе оборудуют спортзал, кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями. Предусмотрены столовая с пищеблоком и медицинский кабинет.
Фото: пресс-служба администрации Минэкологии МО
«В акции приняли участие 52 региона. За соловьями наблюдали 1480 человек, они зарегистрировали более 6 тыс. точек пения обыкновенного соловья. В итоге самыми «соловьиными» регионами стали Курская (839 птиц), Рязанская (431), Калужская (411), Московская (308) области, а также Москва (298)», – говорится в сообщении.В Московской области в мероприятии приняли участие более 80 человек. Больше всего наблюдений было сделано в Балашихе, Электрогорске и Павловском Посаде.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
«Сейчас специалисты завершают установку входных групп и монтаж каркасных павильонов для проката, кафе и сцены, устанавливают модульные туалеты. Почти готова детская площадка. Работы по преобразованию территории для отдыха, начавшиеся два года назад, охватывают более 30 гектаров лесного массива», – отметили в пресс-службе.В лесопарке уже созданы вело-лыжный маршрут и всесезонная тюбинговая трасса с тремя горками и подъёмником. Завершено создание сети дорожек, установлены освещение и система видеонаблюдения. Готов к открытию верёвочный парк.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Шины важно менять своевременно. При низких температурах летние шины теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этом случае машина едет, как по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к аварии», – отметили в ведомстве.Следует также подготовить транспортное средство к зиме – проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор.
«Необходимо также поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости, колодки, изношенные элементы, выполнить антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзающую жидкость», – добавили в пресс-службе.Там также напомнили о соблюдении правил зимнего вождения.
Фото: iStock/ Rafa Jodar
«Глубоко опечалены кончиной Матильды Лоренци, о чем сообщили в Министерстве обороны Италии, выразившем искренние соболезнования 19-летней спортсменке итальянской армии. FIS присоединяется к президенту FISI Флавио Роде и всему итальянскому сообществу зимних видов спорта, включая тренеров, спортсменов, товарищей по команде, федеральный совет и всех сотрудников FISI», — выражает соболезнования FIS.
Фото: iStock/Oleg Elkov
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Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)
«Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду Волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро», — сказал Воробьёв.В Подмосковье функционирует 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. С их помощью отправили уже более 7 тысяч тонн груза в новые субъекты РФ и приграничные регионы. В Одинцово в рамках программы «Доброе дело» отправлено свыше 1000 тонн для участников специальной военной операции и около 450 тонн для нужд местных жителей.
«Мы помогаем разным людям: и военным, и пожилым, и инвалидам, и всем, кто нуждается в помощи. Очень часто люди приходят к нам сами, предлагают свою помощь. Вот так и образовалось наше большое движение», — рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО «Волонтеры Подмосковья» Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.Губернатор наградил почётными грамотами координаторов регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александра Шаповалова из Подольска и Данила Цыхановского из Наро-Фоминска за их вклад в оказание помощи людям во время аварий на тепло- и энергоснабжающих объектах.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору