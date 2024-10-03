В Клину снесли аварийный жилой дом

«Общая площадь дома, расположенного по адресу: улице Левобережная, 16, составляла около 90 квадратных метров. Здание было построено в 1950 году. По результатам обследования дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а строение было решено снести», — говорится в сообщении.Ликвидацию дома провели в третьем квартале текущего года. В настоящее время земельный участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. На освободившейся территории администрация округа решила устроить газон.
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