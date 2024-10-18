В клинском посёлке Туркмен снесли аварийных жилой дом

Одноэтажный деревянный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: округ Клин, посёлок Туркмен, улица Южная, 2а, признали аварийным и снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1961 году, его общая площадь составляла около 135 квадратных метров. По результатам обследования постройка была признана аварийной. Жильцов оттуда расселили, после чего было принято решение ликвидировать здание», — говорится в сообщении.Снос дома провели в сентябре текущего года. В настоявшее время здание демонтировано, территория освобождена от строительного мусора. На расчищенном земельном участке администрация округа планирует разбить газон.
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