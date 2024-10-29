В Клину со 100-летним юбилеем поздравили местную долгожительницу

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Октябрина Ивановна Филиппова отпраздновала 100-летний юбилей. Поздравить её пришли глава городского округа Клин Алёна Сокольская и председатель Совета депутатов городского округа Елена Хрусталёва. Они передали юбилярше поздравления и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также от депутатов фракции «Единая Россия» и всех жителей Клина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Октябрина Ивановна родилась и всю жизнь прожила в Клину. Окончила местную школу и сразу после этого начала трудовую деятельность, устроившись на предприятие «Химволокно», где проработала до 18 лет. Затем она перешла на торфоразработки в Решетниково.
В 18 лет Октябрину Ивановну приняли на работу на ТЭЦ «Химволокно», где она трудилась на мазутном котле и возила топливо вагонетками. Сейчас у неё двое детей, трое внуков и пятеро правнуков.
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Фото: Администрация Клин г.о.
В 18 лет Октябрину Ивановну приняли на работу на ТЭЦ «Химволокно», где она трудилась на мазутном котле и возила топливо вагонетками. Сейчас у неё двое детей, трое внуков и пятеро правнуков.
«Позади - сто лет достойной, яркой, наполненной событиями и добрыми делами жизни, за плечами огромный трудовой путь. Впереди, я уверена, еще много-много времени на благополучную, радостную, интересную жизнь любящей и любимой мамы, бабушки, прабабушки, которой есть, с кем поделиться своим бесценным жизненным опытом, жизнелюбием и добротой!», — сказала Сокольская.Читайте также:
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Дайана Хусинова