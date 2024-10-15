В Красногорске состоялось празднование 90-летия одного из местных долгожителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске состоялось знаменательное событие — 90-летие Сергея Петровича. Представители губернатора Московской области и главы города пришли поздравить юбиляра. Среди них был секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
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