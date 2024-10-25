В Клину завершают капремонт трёх крупных муниципальных дорог

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
В городском округе Клин близится к завершению капремонт трёх муниципальных дорог. Об этом сообщил замглавы муниципалитета Владимир Кондратьев. Он уточнил, что эти дороги ремонтируют с привлечением средств региональной программы.
Речь идёт, в частности, о дороге в деревнях Струбково и Соголево, дороге к земельному массиву многодетных семей СП «Дивное».
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Так, на дороге в деревне Струбково по ул. Овражная протяженностью 1 км подрядчик приступает к укладке асфальтобетона. Далее асфальтирование дороги проведут в деревне Соголево.
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На дороге Слобода – Борки – Орлово – СП «Дивное» ведётся устройство песчано-щебёночного основания. Протяженность ремонта – 2,5 км.
Ранее подмосковный Минтранс объявил о завершении ремонта 3,5 км автодороги Лотошино – Суворово – Клин.
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Так, на дороге в деревне Струбково по ул. Овражная протяженностью 1 км подрядчик приступает к укладке асфальтобетона. Далее асфальтирование дороги проведут в деревне Соголево.
⠀
На дороге Слобода – Борки – Орлово – СП «Дивное» ведётся устройство песчано-щебёночного основания. Протяженность ремонта – 2,5 км.
Ранее подмосковный Минтранс объявил о завершении ремонта 3,5 км автодороги Лотошино – Суворово – Клин.
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Лора Луганская