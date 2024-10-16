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Глава Клина Сокольская принимает участие в форуме по вопросам ЖКХ

16 октября 2024, 14:31
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» проводится в Московской области, в число его участников вошла глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В рамках форума ведётся обсуждение как глобальных, так и текущих вопросов, в том числе модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Спикеры объясняют законодательные нововведения и рассказывают о лучших практиках», — говорится в сообщении.
Спикерами форума являются вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ региона Антон Велиховский, ряд других руководителей подмосковных министерств и ведомств, а также члены Общественной палаты и Совета муниципальных образований региона.

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В лесах Подмосковья вырос риск встречи со змеями
16 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Matteo86

Змеи, обитающие в Московской области, начинают готовиться к спячке, в связи с этим они всё чаще появляются на сухих песчаных берегах болот. Об этом жителей и гостей Подмосковья предупредили специалисты регионального министерства экологии и природопользования.
«Для того, чтобы во время прогулки по лесу избежать неприятной встречи со змеями, нужно проявлять внимательность и осторожность. Как правило, змеи не ведут себя агрессивно и не нападают первыми, так что достаточно аккуратно обойти замеченную рептилию, и неприятностей не будет. При этом для прогулок по местам, где обитают змеи, настоятельно рекомендуется надевать высокую обувь из толстой кожи или резины», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что убивать замеченную змею не нужно, и напомнили, что в регионе обитают три вида змей — обыкновенная гадюка, обыкновенная медянка и обыкновенный уж. Все эти виды являются краснокнижными.

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Глава АИДТ Ветров предложил снизить возраст управления авто до 16 лет
16 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Kuzma

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет.
Он объяснил такую инициативу ростом автомобилизации в стране, а также соответствующим высоким запросом общества.

«В некоторых странах считается нормальным, когда не достигший 18 лет водитель, обладающий специальным удостоверением, может управлять автомобилем в присутствии взрослого водителя», — пояснил в беседе с RT Ветров.

До этого автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, какие предметы допустимо размещать в передней части салона машины.

«Автовладельцы могут размещать любые предметы, которые не ограничивают обзорность с места водителя. Если обзор будет ограничен, это будет нарушением правил перевозки груза, и, соответственно, за это предусмотрено наказание. Поэтому, если предмет не ограничивает обзор и не мешает вождению, то его можно размещать», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.

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Глава Одинцовского округа проверил готовность к зиме базы «ЖКХ Барвихинское»
16 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Готовность коммунальщиков Барвихи к работе в зимний период проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инвентаря, техники, расходников и противогололёдных материалов на базе достаточно. Главный вопрос — укомплектованность кадрами. Благодаря повышению зарплат, которое мы провели в этом году, люди на работу идут. В том числе возвращаются те, кто ранее увольнялся», — отметил Андрей Иванов.
Он добавил, что к началу сезона штат коммунального предприятия должен быть укомплектован полностью.

Отмечается, что в «ЖКХ Барвихинское» к зиме подготовлены семь тракторов, три мини-погрузчика, фронтальный погрузчик и экскаватор, кроме того, в аренду взяты два трактора, мини-погрузчик и комбинированная дорожная машина.

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#андрей иванов
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Предложивший взимать за бездетность 40 тыс экономист жалуется на угрозы
Предложивший налог на бездетность в 40 тыс экономист Зубец жалуется на угрозы
16 октября 2024, 14:15

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Предложивший ввести в России налог на бездетность Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований, теперь жалуется на угрозы в свой адрес. Эту информацию передает телеканал «Спас». Зубец рассчитал налог в размере 40 тысяч рублей.
Зубец отмечает, что реакция на его инициативу по налогу на бездетность со стороны общества бывает слишком эмоциональной и даже выходит за рамки приличия. Экономист удивлен таким поведением людей.
«Каждое утро я трачу время на то, чтобы очистить свою корпоративную почту от угроз и оскорблений. Это, конечно, напрягает. Также приходится чистить свой канал, где я делюсь экономическими данными, на основе которых и делал свои выводы», — рассказал Зубец.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предупреждала, что введение налога на бездетность вызовет негативную реакцию общества. По ее мнению, такой налог не решит проблему рождаемости в России. Лантратова подчеркнула, что в демографическом вопросе нужно искать другие решения, направленные на устранение причин, а не следствий.

Введение дополнительного налога только усугубит ситуацию, вызвав недовольство, отмечала депутат. Вместо этого, по мнению Лантратовой, нужно сосредоточиться на обеспечении доступного жилья, медицинской помощи, увеличении пособий, предоставлении налоговых льгот, доступности детских садов и качественном образовании.

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«Страдает»: Врач предположил, сколько может прожить Байден с деменцией
Врач Новоселов: удивительно, что Байден смог участвовать в выборах, болея деменцией
16 октября 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Деменция — это приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности. Этим синдромом страдают около 50 миллионов людей в мире.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что характерной чертой деменции считается отказ от помощи.

«Характерная черта больных деменцией: они пытаются скрыть, что у них проблемы с памятью. Говорят, что им не нужно помогать несмотря на то, что они не понимают, что с ними происходит. У Джо Байдена была такая растерянность, он пытался это скрыть. А потом, когда пошла следующая стадия деменции, уже все обратили внимание», — сказал эксперт.

По его словам, деменция — синдром приобретенного слабоумия, гериатрический синдром, статистика которого огорчает.

«Больных деменцией очень много: на 100 человек в России минимум 1 человек с деменцией. В Америке на 333 миллиона 6,7 миллиона — это люди с деменцией — получается, 2%. Это очень много. Если мы будем жить столько же, сколько американцы, а они живут в среднем 78 лет, то у нас при нашем населении будет около 2,9 миллиона больных деменцией», — объяснил гериатр.

Он добавил, что эта проблема всего человечества, однако иногда происходят удивительные вещи.

«Сейчас весь мир этим страдает, включая лидеров стран. Мы видели, что произошло в Америке: два старика участвовали в выборах — самые гериатрические соревнования на планете. Оказывается, и такое возможно», — отметил специалист.

Люди с деменцией, исходя из разговора с Новоселовым, живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет, однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.

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В Барвихе обустроили пешеходную дорожку к амбулатории
16 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Обустройство пешеходной дорожки, ведущей от дома №27 к амбулатории, завершилось в посёлке Барвиха Одинцовского городского округа, качество проделанной работы проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители давно просили нас об этой дорожке. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», — сказал Андрей Иванов.
Отмечается, что дорожку обустроила за свой счёт компания «Бизнес Премиум». Здесь уложили асфальт и установили восемь уличных фонарей. Длина дорожки составляет 190 метров, ширина — два метра.

Андрей Иванов добавил, что благоустройство в Барвихе будет продолжено. В частности, планируется оборудовать рядом со школой парковку для учителей.

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#благоустройство
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Shaman сможет производить водку и пену для ванн под брендом «Я русский»
Shaman подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский»
16 октября 2024, 13:43

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным Роспатента, первая заявка регистрируется по категориям, позволяющим производить и продавать алкогольные напитки, в частности, водку, сидры, медовуху, виски, ром и джин.

Под вторым аналогичным брендом будут возможны производство и продажа средств для личной гигиены (шампуни, гели для волос, пены для ванн, мыло, зубные порошки и другое), приборов для сексуальной активности, включая секс-игрушки и секс-куклы, а также различного научного и музыкального оборудования, продуктов питания и т.д. Помимо этого, под брендом можно заниматься организацией шоу-программ, проведением концертов, записью музыки и видео.

Как отмечает Агентство, заявка в Роспатент поступила от индивидуального предпринимателя Москвы Дронова Ярослава Юрьевича.

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«Никто не застрахован»: Врач рассказал о первых признаках деменции
Врач Новоселов: люди с деменцией живут от 2 до 20 лет
16 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/Motortion

Около 50 миллионов людей в мире страдают деменцией. При этом заболевании возникает поражение головного мозга, что ведет к когнитивным нарушениям: восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия. Однако возникает вопрос: как отличить обычную забывчивость от первых симптомов деменции?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что забывчивость и рассеянность — это первые признаки когнитивных нарушений.

«Люди замечают, что стали забывчивыми, но это еще не деменция. Деменция — это когнитивные нарушения, но выраженные. Это определенный термин, который заменяет сейчас термин «слабоумие» и означает, что человеку нужна помощь. У него нарушена память, речь, интеллект», — рассказал врач.

Он добавил, что деменция чаще всего возникает после 75 лет, но у нее есть «молодые» формы — в 40-50 лет, и излечить ее невозможно.

«Сегодня мы можем лечить деменцию, но излечить ее не можем. Мы в силах замедлить процесс на той стадии, на которой мы ее поймали. Эти люди по мере развития синдрома деменции забывают, как в туалет ходить и даже жевать, забывают текущие события, имена родных, теряются в метро. Летом человек одет не по погоде, например, в майское солнце едет в дубленке — это говорит о том, что он потерялся в пространстве, времени, климате и сезоне», — объяснил гериатр.

По его словам, люди с деменцией живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет. Однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.

«Никто из нас не застрахован. Если есть нехорошие звоночки, нужно обратиться к профессиональной оценке: к неврологам, психиатрам, гериатрам», — заключил Новоселов.

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В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»
16 октября 2024, 13:15

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Открыть летний лагерь для участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» могут в Москве, такое предложение высказал участник Всероссийского детского экологического форума в Челябинске, инициативу поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
С идеей об открытии лагеря выступил победитель четвёртого сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон в ЛНР. Оказалось, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнёрами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для тех участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и разных стран могли бы обмениваться опытом, предлагать свои идеи, обсуждать совместные проекты», — сказала Светлана Радионова.
Премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года, её лауреатами становятся авторы различных проектов и инициатив по сохранению окружающей среды.

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#природа
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