Глава Клина Сокольская принимает участие в форуме по вопросам ЖКХ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» проводится в Московской области, в число его участников вошла глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спикерами форума являются вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ региона Антон Велиховский, ряд других руководителей подмосковных министерств и ведомств, а также члены Общественной палаты и Совета муниципальных образований региона.«В рамках форума ведётся обсуждение как глобальных, так и текущих вопросов, в том числе модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Спикеры объясняют законодательные нововведения и рассказывают о лучших практиках», — говорится в сообщении.
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