В Клину создали ёлочные игрушки с изображением памятника детям Донбасса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Лимитированную серию расписанных вручную ёлочных игрушек, на которых изображён установленный в Донецке памятник детям Донбасса, выпустили на клинской фабрике «Ёлочка», эти игрушки глава городского округа Клин Алёна Сокольская передала жителям Донбасса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Эксклюзивный подарок доставят получателям известные жители ЛДНР: журналистка Майя Пирогова и автор идеи памятника детям Донбасса, директор некоммерческой организации «Мир детства» Дмитрий Мельников.«Теперь этот образ не только отлит в граните — как символ силы и непобедимости нашего народа, вставшего на защиту жителей Донбасса, его детей, их права на самоопределение. Теперь этот образ запечатлён и на новогодней стеклянной игрушке, как напоминание о том, как хрупок мир и жизнь, как необходимо сохранить детей, их счастливое детство», — сказала Алёна Сокольская.
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