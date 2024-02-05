В Коломне завершился финальный этап олимпиады по истории

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В ГСГУ прошел финальный этап Толстовской олимпиады по истории. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Последний этап олимпиады проходил на базе Коломенского ГСГУ в аудиториях факультета истории, управления и сервиса.
В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов из Московской, Брянской и Калужской областей, Москвы, Рязани, Иванова и Ульяновска.
Стоит отметить, что благодаря олимпиаде 63 школьника смогли увеличить свои шансы на поступление в выдающийся вуз страны.
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В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов из Московской, Брянской и Калужской областей, Москвы, Рязани, Иванова и Ульяновска.
«Отвечая на вопросы первой части, ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй — изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей — дополнить инфографику по теме «Опричнина Ивана Грозного», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что благодаря олимпиаде 63 школьника смогли увеличить свои шансы на поступление в выдающийся вуз страны.
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Мира Полтева