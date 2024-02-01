Подмосковным учителям объяснили, как получить компенсацию за аренду жилья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Заявления на компенсацию начали принимать с 1 февраля. Сумма поддержки составляет 20 тысяч рублей. Компенсацию могут предоставить учителям младших классов, а также преподавателям информатики, химии, математики, биологии, русского языка и физики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.Претендовать на компенсацию могут педагоги, работающие в муниципальных или государственных школах с нагрузкой не менее 27 часов в неделю для предметников и 25 часов в неделю – для учителей младших классов. Ещё одно важное условие — отсутствие собственного или служебного жилья в Московской области.
Более полная информация о порядке оформления компенсации за аренду жилья размещена на сайте министерства образования Московской области.
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