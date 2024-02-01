Студенты из Сергиева Посада стали участниками всероссийской акции «Снежный десант»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Акция предлагает студентам участвовать в различных деятельностях, включая уборку снега, оказание помощи ветеранам и пожилым людям, а также проведение спортивных и культурных мероприятий для жителей населенных пунктов. Это отличная возможность для молодежи проявить свою активность и внести свой вклад в развитие общества.<…> В ходе мероприятий они работают в команде, взаимодействуют друг с другом и решают задачи вместе. Это создает благоприятную атмосферу для обмена опытом и укрепления взаимопонимания между студентами разных учебных заведений», — поделились в министерстве.
Читайте также:
Подмосковные учителя могут начать подавать заявки на компенсацию за аренду жилья
На «Лыткаринскую лыжню» уже зарегистрировались более 300 спортсменов
Студентки из Подмосковья приняли участие в форуме-семинаре «Педагогический марафон»