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Студенты из Сергиева Посада стали участниками всероссийской акции «Снежный десант»

01 февраля 2024, 17:02
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Сергиево-Посадского колледжа стали участниками Всероссийской акции «Снежный десант». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» направлена на воспитание у студентов чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма.

«Акция предлагает студентам участвовать в различных деятельностях, включая уборку снега, оказание помощи ветеранам и пожилым людям, а также проведение спортивных и культурных мероприятий для жителей населенных пунктов. Это отличная возможность для молодежи проявить свою активность и внести свой вклад в развитие общества.<…> В ходе мероприятий они работают в команде, взаимодействуют друг с другом и решают задачи вместе. Это создает благоприятную атмосферу для обмена опытом и укрепления взаимопонимания между студентами разных учебных заведений», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что на торжественном открытии присутствовали представители администрации Московской области и руководители образовательных учреждений. Официально ​акция стартует 2 февраля.

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#студенты
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Открытие в конце года обхода Малых Вязём увеличит пропускную способность ЦКАД
01 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обход деревни Малые Вязёмы откроют в конце года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на объекте и обсудил со строителями создание новых развязок на ЦКАД.
Строительство дорожного объекта в Одинцовском городском округе началось летом 2022 года. Проект поддержал президент. Обход существенно увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местные дороги. Эффект почувствуют более 1 млн автомобилистов, в числе которых 250 тыс жителей Одинцово, Звенигорода, Голицыно, Кубинки и Истры.

Кроме того, в Малых Вязёмах находятся 30 промышленных предприятий. Новая дорога позволит улучшить логистику и сократит время в пути для сотрудников.
«Несколько лет назад был успешно открыт масштабный президентский проект – ЦКАД. Трафик доходит до 25 тыс. грузовых и легковых автомобилей в сутки. После открытия магистрали мы сделали анализ, послушали обращения жителей и увидели самое узкое место – Вязёмы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в час пик с интервалом в 2-3 минуты проходят поезда, что делает пересечение путей невозможным», – описал проблему губернатор.
Он напомнил, что президент поддержал решение, а правительство выделило деньги на объект, который должен быть сдан в конце декабря. По словам Воробьёва, это весьма дорогостоящий обход – порядка 11 млрд рублей.

Открытие обхода позволит сделать движение по этому участку ЦКАД полностью бессветофорным. В его состав войдут три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и ул. Ямскую. В северной части ЦКАД построят тоннель, возведут мост через реку Большая Вяземка. По всему периметру обхода будут установлены шумозащитные экраны.

Четырёхполосная развязка протяжённостью 4 км позволит сократить время проезда до Малых Вязём в 20 раз – с 1,5 – 2 часов до 5 минут.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#строительство
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#одинцово
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#московская область
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В Госдуме пристыдили депутата Плякина за джинсы
В Госдуме пристыдили депутата Плякина за выступление в джинсах
01 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Вице-спикер ГД Ирина Яровая пристыдила депутата Владимира Плякина, который вышел выступать на трибуну в зале пленарных заседаний в джинсах.
«При всем моем глубоком уважении к каждому - но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», - заявила Яровая.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал такое замечание, отметив, что народные избранники должны начинать с себя, ведь именно они представляют своих избирателей и страну.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что планирует подарить президенту Владимиру Путину на День защитника Отечества. По её словам, это будут тёплые перчатки.

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#валентина матвиенко
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#рф
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Издательство «АСТ» остановило выплату гонораров Улицкой
01 февраля 2024, 17:15

Фото: iStock/morgan23

Издательство «АСТ» больше не будет выплачивать гонорары писательнице Людмиле Улицкой после её шокирующего заявления об украинских властях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что накануне пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, позвонили писательнице. В разговоре с ними ничего не подозревающая женщина рассказала, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и отправляет гонорары с продажи своих книг на Украину.

Ранее Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева сообщил Госдуме, что ещё в прошлом году Улицкая была лишена звания почётного профессора вуза.

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#писатель
#книги
#деньги
#финансирование
#украина
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В Красногорске провели семинар для общественных наблюдателей
01 февраля 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций

Обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам президента России, провели в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
К участникам семинара обратилась руководитель штаба общественного наблюдения, первый заместитель председателя Общественных палат региона Татьяна Дмитриева.

«Сейчас идёт стремительное развитие института общественного контроля на выборах разных уровней. Наблюдатели от областных Общественных палат — это полноправные участники избирательного процесса, и их число только растёт», — сказала Дмитриева.

Она добавила, что активное участие граждан в избирательной кампании в качестве общественных наблюдателей можно считать признаком зрелости гражданского общества в Московской области.

В настоящее время семинары для общественных наблюдателей проводятся в разных округах региона.

Выборы президента Российской федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей их впервые будут проводить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

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#красногорск
#общественная палата московской области
#наблюдатели
#московская область
#подмосковье
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В Московской области свыше 200 детей-сирот пользуются льготным проездом
01 февраля 2024, 17:13

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Более 200 детей - сирот пользуются бесплатным проездом в 5 городах Восточного Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С 2024 года упростили процедуру продления социальных карт жителя Московской области (СКМО) для детей — сирот.

«Данной категории раньше было необходимо 2 раза в год подтверждать справками из образовательных учреждений о продолжении обучения. Теперь же данные сведения будут вноситься посредством межведомственного взаимодействия в информационную систему «Семья».<…>Таким образом, 29 января 2024 года автоматически сформировано продление срока действия СКМО и останется лишь явиться в МФЦ и продлить действие карты, приложив её к считывающему устройству — ридеру», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.

Кроме этого, такие же сведения поступят на 508 детей Богородского городского округа, 232 ребенка из Павлово-Посадского городского округа, 261 обучающегося из Электростали, 51 учащейся Электрогорска и 32 учащихся Черноголовки.

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#льготы
#дети-сироты
#проезд
#семья
#карты
#мфц
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В российских школах введут урок семьеведения: ранние браки или воспитание ценностей
Депутат Ларионова: семьеведение не претендует на статус обязательного предмета
01 февраля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

1 февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения. О том, что будет изучать дисциплина, и может ли привести изучение института семьи к ранним бракам, читайте в материале «Радио 1».

В России хотят ввести урок семьеведения


В ходе заседания в Госдуме обсуждался вопрос о реализации программы по семьеведению в школах. Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова заявила, что эти уроки уже включены в план мероприятий в рамках Года семьи.

«Мы провели очень много обсуждений и с научной общественностью, с родителями, старшеклассниками, студентами. Мы достаточно много дискутировали и в итоге приняли серьезные меры, в том числе чтобы убедить наше Минпросвещения, что такие уроки нужны», — заявила парламентарий.

Она добавила, что уроки по семьеведению не будут включены в образовательную программу в качестве обязательных дисциплин, однако образовательные организации смогут вводить их во внеурочную деятельность. Депутат обратила внимание на то, что программа должна быть реализована с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся.


Цели дисциплины семьеведения, что будут изучать школьники


Прежде о разработке учебника по семьеведению рассказала председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она обратила внимание на то, что Государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Для этого в школы предлагается ввести соответствующий урок.

Депутат пояснила, что в рамках дисциплины, дети смогут изучать тонкости семейного законодательства, ответственность, которая наступает после вступления в брак, умение найти компромисс и т.д.

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На что ориентированы современные дети


Председатель региональной общественной организации «Ассоциация замещающих семей Московской области» Ирина Рудницкая рассказала «Радио 1» о том, как она относится к идее внедрения в школьную программу урока семьеведения и о том, на что больше ориентированы дети в настоящее время.

«Вообще разговоры о семье должны вестись с ребенком с самого детства. Семья-это ячейка общества. Дети должны расти в полной семье: мама, папа и дети, но очень часто бывает, что у нас не полные семьи, и нужно где-то брать пример о том, как выстраивать взаимоотношения, обустраивать быть, вести финансовую и хозяйственную деятельность. Поэтому считаю, что введение такой дисциплины конечно нужно», - подчеркнула Рудницкая.
На вопрос о том, не приведет ли введение дисциплины к заключению ранних браков и стремлению создать семью в недостаточно зрелом возрасте, эксперт ответила, что дети на сегодняшний день ориентированы на карьеру и материальное благополучие.

«Наши дети сейчас больше нацелены на финансовые вопросы и как правило, они стараются строить карьеру. Особенно это касается девочек. Чем раньше мы начнем говорить о том, что такое семья, тем лучше. Пусть лучше дети услышат это от специалиста, от учителя, от родителей, нежели они услышат об этом на улице и услышат какую-то грязь», - заключила Рудницкая.
Отмечается, что Минпросвещения должно разработать программу по внедрению семьеведения до апреля текущего года.

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#дети
#школы
#семья
#учителя
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Подмосковные учителя могут начать подавать заявки на компенсацию за аренду жилья
01 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работающие в Московской области учителя с 1 февраля могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья. Новую меру поддержки запустили по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Ранее она касалась только медиков.
«Качество знаний, интерес к предмету, атмосфера в классе всегда зависят от учителя, поэтому мы постоянно находимся в поиске сильных предметников, неравнодушных и чутких наставников, которые любят своё дело. Сейчас наша задача – привлечь более 2 тысяч преподавателей по семи направлениям: русскому и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, начальным классам. В Подмосковье для педагогов действуют разные меры поддержки, и мы постоянно добавляем новые. Теперь, как и врачи, наши учителя смогут получать выплату за аренду жилья. Ежемесячно дополнительно к зарплате им будут приходить 20 тысяч рублей», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что это касается не только приезжих педагогов, но и тех, кто преподаёт в регионе уже давно.

Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка не менее 27 часов, для учителей начальных классов – 25 часов в неделю. Главные требования: у педагога и членов его семьи – супруга, супруги и детей – не должно быть собственного или служебного жилья в Московской области.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. После проверки, учитель сможет рассчитывать на компенсацию. Подробнее с условиями получения выплат можно ознакомиться на сайте Минобразования региона.

В Подмосковье существуют и другие меры поддержки для педагогов. Например, они могут взять социальную ипотеку и приобрести квартиру на льготных условиях. Полную стоимость оплачивает область, а специалист лишь гасит проценты по кредиту.

Кроме того, в регионе предусмотрены выплаты классным руководителям по 11 тыс. рублей ежемесячно, впервые трудоустроенным молодым учителям (6 тыс. рублей ежемесячно). Существует также пособие для молодых специалистов (50 тыс. рублей при трудоустройстве и 100 тыс. рублей – после второго года работы).

С этого года появилась ещё одна мера поддержки – грантовые выплаты для 14 городских округов, которые граничат с Москвой.

Также действует федеральная программа «Земский учитель». Молодым преподавателям выплачивают 1 млн рублей, если они отработают в сельской школе пять лет.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#учителя
#социальная поддержка
#аренда
#жильё
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В Подмосковье за месяц отработали более 200 заявок на ремонт полов в подъездах
01 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 200 заявок на ремонт напольных покрытий в подъездах поступило от жителей Московской области в Единую диспетчерскую службу за январь, все заявки были выполнены, сообщает пресс-служба Главного управления содержания (ГУСТ) региона.

«Всего за минувший месяц поступило 212 заявок в это категории. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявок снизилось на 15 процентов», — отмечается в сообщении.

Больше всего требований починить пол в подъезде поступило от жителей Люберец — 21 заявка, на второе место вышла Балашиха — 20 заявок, замыкает топ-3 Ленинский округ с 16 заявками. В первую пятёрку вошли также Красногорск (15 заявок) и Одинцово с Химками — по 14 заявок.

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#густ мо
#подъезды
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартовал экологический фотоконкурс
01 февраля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фотоконкурс «Снежнолесье-2024» открылся в Московской области, по итогам будут выбраны лучшие фотографии зимней подмосковной природы. Конкурс проводит Комитет лесного хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Фотографируйте природу и загадывайте желания! Площадкой конкурса станет telegram-канал Комлесхоза и чаты 19 областных лесничеств. Размещайте там фотографии, указывайте, когда и где был сделан снимок, и ставьте хештег #снежнолесье2024», — говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 1 марта. Пять лучших фотографий будут выбраны по итогам народного голосования.

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#подмосковье
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