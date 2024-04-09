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В Королёве проведут финал областного шахматного турнира «Белая ладья»

09 апреля 2024, 16:38
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве с 18 по 22 апреля будут проходить финальные областные соревнования по шахматам «Белая ладья». Победители представят регион на всероссийском этапе турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях примут участие команды-победительницы II этапа из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа прошлого года и коллективы, допущенные по решению тренерского совета Федерации шахмат.
«В 2024 году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Поэтому помимо соревновательной программы для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полётами Роскосмоса и в Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке», – подчеркнули в министерстве.


Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заявки для участия в соревнованиях будут принимать до 15 апреля включительно. Их можно отправить по ссылке.

«Белая ладья» – шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений. Его проводят ежегодно.

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