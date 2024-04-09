Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису в миксте среди спортсменов до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Есения Широкова и Василий Поляков в смешанном парном разряде. В финальном поединке они одолели Злату Терехову и Дмитрия Виноградова, представлявших Свердловскую область и Москву соответственно», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль завоевал теннисист из Московской области Батор Раднаев, выступавший в паре со спортсменкой из Краснодарского края.
В министерстве также напомнили, что раньше женская и мужская сборные завоевали третье место на турнире.
Первенство проводилось в Санкт-Петербурге в первую неделю апреля.
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