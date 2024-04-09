Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали выиграли велосипедисты из Московской области на этапе Кубка России по маунтинбайку и на всероссийском турнире, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На этапе Кубка России золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Александра Ушакова в дисциплине «гонка с выбыванием». Кроме того, золотую медаль в гонке с выбыванием записал себе в актив подмосковный велосипедист Кирилл Серяков на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в категории «юноши 15-16 лет», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае.
В министерстве отметили, что золото этапа Кубка России — не первая награда Александры Ушаковой. На её счету также победа на чемпионате России в дисциплине «короткий круг» и серебряная медаль чемпионата России в заезде категории «кантри-кросс».
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